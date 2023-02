6 fev, 10:10

No programa apresentado por Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, conhecemos a história de Daniel e como um acidente de moto, aos 17 anos, mudou a sua vida, após acidente ficou paralisado no lado direito do corpo e contra todas as expectativas voltou a andar. Analiámos a última gala de «A Ex-periência» com Cinha Jardim, Luísa Castel-branco e Nuno Graciano.