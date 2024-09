Dois às 10 - Daniel Panelo e Margarida Castro revelam que já vivem juntos

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos Margarida Castro, Daniel Panelo, André e Gabriel, os ex-concorrentes revelam que se tornaram amigos depois do «Big Brother 2024» e contam o que mudou depois da participação no reality show. Recebemos Bárbara Oliveira a nutricionista revela toda a verdade sobre os hidratos de carbono. Conhecemos a história de Paula Figueiredo. Quem a vê nas redes sociais nem imagina o sofrimento que a jovem de 28 anos enfrenta desde os 12 anos de idade. Em 2020 Paula descobriu um cancro de pele e teve que deixar a medicação para a doença de Crohn que a fez piorar. A jovem passou por vários internamentos e por uma fístula perianal. Incapaz de outra solução, Paula foi sujeita a uma cirurgia e foi ostomizada desde abril. Conhecemos a história de Tita. O ano de 2024 começou da pior forma para Tita com a morte da mãe, vítima de cancro. Hoje a cantora partilha como têm sido os primeiros meses sem ela. Damos início à «Atualidade» com o caso de um atropelamento intencional, a repórter Ticiana Xavier revela todos os pormenores do caso.