Dois às 10 - Daniela Santos ficou em 3º lugar no «Dilema»!

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos Daniela Santos a terceira classificada do «Dilema», a bailarina pronuncia-se sobre os comentários de Susana Dias Ramos e a polémica em torno de David Diamond. Cristina Ferreira fala-nos do seu aniversário e do presente que recebeu de Manuel Luís Goucha. Conhecemos a história de Dulce Roselhó e Leonor Vila Viçosa, reformada e estudante. Dulce conta que se sentia sozinha e que por isso aceitou Leonor em casa. Leonor conta que procurou quarto, mas estava tudo muito caro. Entretanto conheceu o projeto da une idades e encontrou Dulce. As duas de gerações bem diferentes partilham histórias e ajudam-se diariamente. Para Leonor Dulce já é família, assim como Dulce já vê Leonor como uma neta. Dulce não pensa no futuro porque vive o aqui e agora. Recebemos a Tia Cátia com as receitas perfeitas para voltar à rotina.