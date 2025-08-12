Dois às 10 - Daniela Santos quebra silêncio após desistir do «Big Brother Verão»

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Cinha Jardim e Adriano Silva Martins analisaram a expulsão de Bruno de Carvalho do «Big Brother Verão», levantando questões sobre os limites do comportamento aceitável dentro da casa. Foi também revelado o lado menos conhecido da família Futre, com destaque para Paulo Júnior, filho de Paulo Futre, que tem um QI superior a 98% da população. Desde cedo, destacou-se como melhor aluno, acumulou prémios, foi reconhecido por uma associação internacional para sobredotados, fala cinco línguas, toca vários instrumentos, já atuou em público e atualmente gere a carreira do pai.

Rita Stock partilhou a sua história de superação após ser diagnosticada com um linfoma durante férias no Brasil. A antiga apresentadora mantém-se positiva e confiante, inspirando os seguidores ao partilhar o seu percurso de tratamento. Daniela Santos contou como entrou no «Big Brother Verão» duas semanas depois do início e a difícil decisão de sair, coincidindo com o aniversário do filho, reforçando a importância da família na sua escolha.