Dois às 10 - Daniela Santos quebra silêncio após desistir do «Big Brother Verão»

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Daniela Santos quebra silêncio após desistir do «Big Brother Verão» - TVI

No «Dois às 10», Cinha Jardim e Adriano Silva Martins analisaram a expulsão de Bruno de Carvalho do «Big Brother Verão», levantando questões sobre os limites do comportamento aceitável dentro da casa. Foi também revelado o lado menos conhecido da família Futre, com destaque para Paulo Júnior, filho de Paulo Futre, que tem um QI superior a 98% da população. Desde cedo, destacou-se como melhor aluno, acumulou prémios, foi reconhecido por uma associação internacional para sobredotados, fala cinco línguas, toca vários instrumentos, já atuou em público e atualmente gere a carreira do pai.

Rita Stock partilhou a sua história de superação após ser diagnosticada com um linfoma durante férias no Brasil. A antiga apresentadora mantém-se positiva e confiante, inspirando os seguidores ao partilhar o seu percurso de tratamento. Daniela Santos contou como entrou no «Big Brother Verão» duas semanas depois do início e a difícil decisão de sair, coincidindo com o aniversário do filho, reforçando a importância da família na sua escolha.

Cristina Ferreira reage à expulsão de Bruno de Carvalho e deixa-lhe um recado direto
Big Brother
Hoje às 11:26

Big Brother
Hoje às 11:26
Após acusações de Bruno de Carvalho, Cristina Ferreira reage: «Estou cá eu para responder»
Dois às 10
Hoje às 10:19

Dois às 10
Hoje às 10:19
01:11

Bruno de Carvalho abandona o Big Brother em fúria após expulsão direta
Big Brother
Ontem às 22:52

Big Brother
Ontem às 22:52
Última Hora. Bruno de Carvalho é Expulso do Big Brother Verão após pontapé
Big Brother
Ontem às 22:03

Big Brother
Ontem às 22:03
Noivado de Cristiano Ronaldo dá que falar. Eis a reação hilariante de Diogo Amaral: «Anel igualzinho ao que...»
Novelas
Há 3h e 4min

Novelas
Há 3h e 4min
03:33

Imagens inéditas. Bruno de Carvalho completamente fora de si ao sair porta fora
Big Brother
Hoje às 09:15

Big Brother
Hoje às 09:15
É um paraíso com água cristalina, aventura para toda a família e natureza. Tudo isto a menos de uma hora de Lisboa

V+ TVI
7 ago, 09:57

O que se passou após a expulsão de Bruno de Carvalho. Big Brother perde as estribeiras, há gritos e muito choro

Big Brother
Hoje às 08:54

Dores no pescoço ao usar biquíni? Este truque genial acaba com o problema de uma vez

Hoje às 09:45

Vem aí em «A Fazenda»: Ivandro descobre o paradeiro de Duarte?

Novelas
Hoje às 09:59

Após acusações de Bruno de Carvalho, Cristina Ferreira reage: «Estou cá eu para responder»

Dois às 10
Hoje às 10:19

Cristina Ferreira e João Monteiro visitaram um destino paradisíaco. Mas não foram sozinhos

V+ TVI
Ontem às 14:49

Última Hora: Bruno de Carvalho acaba de ser expulso do Big Brother Verão

Big Brother
Ontem às 22:12

As imagens do pontapé que levaram à expulsão direta de Bruno de Carvalho

Big Brother
Ontem às 21:59

Mulher com obesidade cai em cima do marido e asfixia-o acabando por o matar acidentalmente

Dois às 10
Há 3h e 16min

Cristina Ferreira deixa recado a Bruno de Carvalho: «É homenzinho suficiente para responder às perguntas»

Dois às 10
Hoje às 10:13

Dois às 10 - Daniela Santos quebra silêncio após desistir do «Big Brother Verão»

Dois às 10
Hoje às 09:50

Catarina Miranda apanhada a mentir. Concorrente devolve o que escondeu

Big Brother
Há 3h e 7min
Inscreva-se no Soma e Segue e conheça Manuel Luís Goucha. Saiba como

Há 5 min

Mulher dá à luz no meio da rua, os avós realizaram o parto da neta

TVI Jornal
Há 7 min

TVI - Em cima da hora - 12 de agosto de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 1h e 40min

TVI Jornal - 12 de agosto de 2025

TVI Jornal
Há 2h e 47min

Mulher com obesidade cai em cima do marido e asfixia-o acabando por o matar acidentalmente

Dois às 10
Há 3h e 16min

Daniela Santos quebra o silêncio sobre envolvimento com Afonso Leitão fora da casa — Veja a conversa completa

Dois às 10
Há 3h e 39min
Vem aí em «A Fazenda»: Ivandro descobre o paradeiro de Duarte?

Novelas
Hoje às 09:59

Vem aí em «A Protegida»: De amigas a inimigas? Gina recusa-se a entregar a bebé a Mariana

Novelas
Hoje às 10:17

Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»

Novelas
Hoje às 11:16

Noivado de Cristiano Ronaldo dá que falar. Eis a reação hilariante de Diogo Amaral: «Anel igualzinho ao que...»

Novelas
Há 3h e 4min

«Passámos por olhares de desconfiança, palavras que magoavam»: Rosa Bela recorda início de relação com Carlos Areia

Novelas
Ontem às 16:00

Vem aí em «A Fazenda»: Daniela descobre que Zuri e Lukenia andam a enganar Talu

Novelas
Hoje às 11:11
