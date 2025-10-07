Dois às 10 - Daniela Santos regressa ao programa com grande novidade

Hoje às 09:50

No Dois às 10, Susete Estrela, engenheira alimentar, explicou alguns dos erros mais comuns na cozinha e alertou para os riscos de contaminação alimentar, lembrando que “a alimentação só é saudável se for segura”. Daniela Santos viveu um dos momentos mais felizes da sua vida ao apresentar a sua nova escola, a DS Dance, onde quer pôr Portugal a dançar. Anabela emocionou-se ao recordar o ano mais difícil da sua vida: em 2023 enfrentou um carcinoma da mama e perdeu o pai, encontrando força na família e na fé. Já Filipa, de 22 anos, partilhou a sua história de superação depois de uma infância marcada pela violência, abandono e várias passagens por instituições, mostrando-se hoje determinada a construir um futuro em paz.