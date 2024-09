Dois às 10 - Daniela Ventura fala do estado da relação com David Maurício

Hoje às 10:00

No «Dois às 10», recebemos Daniela Ventura, a ex-concorrente esclarece polémicas em torno da sua relação com David Maurício, revela sofrer de transtorno de personalidade borderline e afirma que está a ter acompanhamento profissional.

Conhecemos a história de vida de Fátima Almeida. Fátima ainda hoje acha que nunca vai conseguir ser totalmente feliz, sobretudo depois do nascimento do segundo filho. O parto correu mal e após o nascimento, na neonatologia viu o filho completamente deformado. Fátima não queria acreditar que o filho tinha uma doença e foi um choque aceitá-lo. Chegou a pesar 113 quilos e apesar de procurar ajuda, não levava os tratamentos até ao fim. Fátima realizou um bypass gástrico e perdeu 55 quilos, mas apesar de se sentir melhor continua a não gostar do que vê. Veja a transformação incrível da nossa convidada.

Conhecemos a história de vida de Anabela Antunes recheada de bons e maus momentos. Da infância na Lourinhã e trabalho no campo e em casa ao sonho da enfermagem que ficou pelo caminho. Anabela conta ainda a bonita história de amor que viveu com um tropa que conheceu por cartas, quando ele estava na guerra. Agora é reformada e viúva e diz que ser enfermeira foi um sonho que ficou apenas pelo pensamento. O «Dois às 10» ajuda Anabela a concretizar o sonho. Veja tudo!

Na Atualidade, continuámos a acompanhar o tema dos incêndios em Portugal.