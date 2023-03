Hoje às 10:05

No programa apresentado por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, recebemos Joana Dias com as previsões dos signos para a primavera. Mimicat interpreta canção vencedora do «Festival da Canção». O ex-concorrente Dário Pinto de «O Triângulo» faz o balanço da sua participação.