Hoje às 10:05

No «Dois às 10» recebemos o ator e cantor David Carreira. Estivemos à conversa com Merche Romero, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim. Conhecemos também a emocionante história de Ana Lopes, que vive a vida a pagar as dívidas que o falecido marido lhe deixou.