Dois às 10 - David Carreira esclarece rumores de nova gravidez

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Cristina Ferreira começa o programa furiosa com Cláudio Ramos que está ao volante, recebemos Nuno Castel-Branco, diretor geral do Standvirtual, para esclarecer todos os mitos sobre o código da estrada. É já no domingo que ficamos a conhecer quem são os 21 deputados portugueses que se vão sentar no parlamento europeu, nos próximos cinco anos. Concorrem 17 partidos e coligações e hoje conhecemos quatro destes candidatos. João Oliveira da CDU, Francisco Paupério do LIVRE, Pedro Fidalgo Marques do PAN e António Tânger Corrêa do CHEGA. David Carreira esclarece rumores de que vai ser pai de uma menina. Conhecemos a história de Ana Fernandes. A nossa convidada partilha as adversidades que enfrentou quando recebeu a devastadora notícia de que ficara paraplégica. Ana relata os desafios emocionais e físicos que surgiram de repente na vida quando foi confrontada com esta nova realidade. Desde o momento em que recebeu o diagnóstico até á adaptação à sua nova condição, Ana fala das lutas que enfrentou e onde encontra a esperança nos seus próprios desafios. Conhecemos a história do pequeno Lourenço contada pelo pai Ricardo Ferraz. É o pai Ricardo que conta a luta que tem tido com a mulher nos últimos cinco anos. O filho desejado por ambos tem epilepsia e paralisia cerebral, o que mudou por completo a vida desta família. Além da situação do filho, a mãe de Ricardo pôs termo à vida. Lourenço não anda, não fala e é completamente dependente.

Na «Atualidade» damos início à análise com o caso de um homem que morreu ao ser atirado de bicicleta por rival. A repórter Ticiana Xavier explica mais pormenores sobre o caso, partilhamos entrevista com companheira da vítima. Recordamos crime que aconteceu há quase 20 anos mas que ninguém esquece. A aldeia ficou deserta depois da morte de quatro pessoas no massacre de São Xisto. Homem mata a mulher, os compadres e põe termo à vida. O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de uma mulher encontrada com marcas de agressão. Os nossos comentadores analisam os casos.