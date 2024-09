Dois às 10 - David Diamond foi o vencedor do «Dilema»!

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos o vencedor do «Dilema», David Diamond esclarece algumas polémicas em que se viu envolvido dentro do reality show.

Conhecemos a história de vida de Aline que conta que tem cerca de 8 mil árvores de mirtilos e produz cerca de 9 toneladas por ano. Cresceu na quinta com as irmãs e os pais que eram lavradores e viviam da quinta. Anos mais tarde, depois do pai morrer a quinta fica “desamparada” e Aline pegou nela e modernizou-a. Percebeu que o solo estava preparado para produzir o arbusto e começou a plantação de mirtilos em 2013.

Conhecemos a história de vida de Diana que nasceu no meio da agricultura, os avós eram agricultores assim como os pais e foi aí que nasceu o gosto da médica veterinária pela terra. Diariamente Diana cuida dos animais. Tem também culturas de arroz e milho na exploração familiar onde também trabalham os pais e irmão.

Na Atualidade, analisámos as notícias do mundo do crime.