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Dois às 10 - David e Mafalda Diamond recordam «Dilema» e comentam «Desafio Final»

Hoje às 09:50
Dois às 10 - David e Mafalda Diamond recordam «Dilema» e comentam «Desafio Final» - TVI

No “Dois às 10” desta manhã, celebrou-se o Dia Internacional da Família com histórias emocionantes. Os pais da cantora Lucy Teixeira partilharam uma receita especial em estúdio. Mafalda e David Diamond revelaram novidades sobre a vida em família.
Conhecemos ainda casos de famílias diferentes e inspiradoras, como o de uma mãe e madrasta que se tornaram amigas.
Os Irmãos Coragem animaram a manhã com a interpretação do tema mais recente. E ouvimos histórias marcantes, como a de Ana Margarida, mãe de seis filhos, e Alice, que tem uma doença rara com apenas 16 casos no mundo.
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