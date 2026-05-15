Dois às 10 - David e Mafalda Diamond recordam «Dilema» e comentam «Desafio Final»

Hoje às 09:50

No “Dois às 10” desta manhã, celebrou-se o Dia Internacional da Família com histórias emocionantes. Os pais da cantora Lucy Teixeira partilharam uma receita especial em estúdio. Mafalda e David Diamond revelaram novidades sobre a vida em família.

Conhecemos ainda casos de famílias diferentes e inspiradoras, como o de uma mãe e madrasta que se tornaram amigas.

Os Irmãos Coragem animaram a manhã com a interpretação do tema mais recente. E ouvimos histórias marcantes, como a de Ana Margarida, mãe de seis filhos, e Alice, que tem uma doença rara com apenas 16 casos no mundo.