Dois às 10 - David Maurício e Gabriel Sousa reatam amizade

No «Dois às 10», David Maurício e Gabriel Sousa conheceram-se no Big Brother 2024 e rapidamente se tornaram grandes amigos vimos muitas brincadeiras, carícias e muita cumplicidade entre os dois concorrentes, no entanto, rapidamente se viram no meio de um trio e isso levou a que Gabriel se afastasse do grupo. Bastou reencontrarem-se no “Secret Story – Desafio Final” para perceberem que a a amizade que sentiam um pelo outro continuava tão forte como da primeira vez. Não ganharam o prémio, mas conseguiram recuperar uma amizade que já estava por um fio. David e Gabriel analisaram ainda os jogos de Inês e Miguel no «Secret Story - Desafio Final».

Cristiano e Cátia partilharam a sua jornada de emagrecimento, na qual perderam 80 kg com a ajuda do personal trainer Rui Pinheiro.

Bruno recordou o grave acidente de mota que sofreu no dia de aniversário da sua mãe, há sete anos. O convidado estava a caminho de Lisboa, quando embateu contra um passeio e foi projetado contra um poste.

Partilhamos também uma entrevista com a alegada vítima de atropelamento e fuga do influencer Tiago Grila. O influencer Tiago Grila, terá feito uma confissão em tom de piada durante um podcast.