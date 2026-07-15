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Dois às 10 - David Maurício explica ausência das redes sociais

Hoje às 09:50
Dois às 10 - David Maurício explica ausência das redes sociais - TVI

O Dois às 10 arrancou com uma emissão inspirada no duelo entre Inglaterra e Argentina, com receitas típicas dos dois países e um ambiente de competição na cozinha. O programa mostrou ainda histórias de quem concilia dois empregos para fazer face às despesas e recebeu David Maurício, que revelou como está a viver a sua vida amorosa. Houve também espaço para conhecer Catarina, que mudou radicalmente a sua vida para cuidar da avó com demência. A manhã ficou ainda marcada pelo testemunho de Gonçalo, que enfrentou um raro desafio ao ser diagnosticado duas vezes com o mesmo cancro antes dos 30 anos.
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