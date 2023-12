Dois às 10 - De empregado de mesa a apresentador de televisão: Eis a história de Hélder Reis

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos o apresentador de televisão Hélder Reis. Apresentador, escritor e agricultor, esteve prestes a ser padre, mas 12 anos depois de ter entrado num seminário, acabou por desistir. Ser apresentador nunca esteve nos planos de Hélder Reis, mas a vida acabou por o levar por esse caminho e começou por ser o empregado de mesa de um programa de entretenimento. Costuma dizer que trabalha em televisão durante o dia, escreve à noite e trabalha a terra nos tempos livres.

Na primeira parte do programa, ouvimos o testemunho de três avós diferentes e os conselhos mais relevantes que deixam para as suas netas.

Ouvimos o testemunho de Lourdes Freitas, que relata o episódio que viveu no dia em que o marido foi assassinado à sua frente. Três pessoas entraram no supermercado, dispararam 4 tiros no marido e deram-lhe um tiro na cabeça. A nossa convidada revela que foi metida numa arca frigorífica.

No segmento da cozinha, a avó Carmo Reis e a neta Raquel Santos preparam uma receita fácil e rápida de tarte de maçã.

Na Atualidade, recebemos os comentadores Sofia Matos, Vera de Melo e Vítor Marques.