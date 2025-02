Dois às 10 - Debate sobre educação sexual

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», a revelação de Cláudia Raia sobre ter oferecido um vibrador à filha quando esta tinha 12 anos gerou um debate intenso no programa. Cláudio Ramos questionou se este ato seria apropriado para uma criança de 12 anos e se a atriz não estaria a abrir um precedente perigoso. A sexóloga Susana Dias Ramos defendeu a necessidade de uma comunicação aberta entre pais e filhos sobre sexualidade, afirmando que a masturbação é natural e que os brinquedos sexuais podem ser encarados como uma forma de autoconhecimento. Ana Lúcia Nogueira, ginecologista, expressou a sua preocupação com o impacto da revelação de Cláudia Raia, sugerindo que as mães que não se sentem confortáveis em falar sobre sexualidade com os filhos devem procurar aconselhamento médico. Cristina Ferreira sublinhou a importância do contexto e da forma como a situação foi abordada.

Lídia partilhou que descobriu endometriose e menopausa precoce aos 25 anos. A jovem confessou que o facto de não poder ser mãe biologicamente a deixa «frustrada» e que ponderou terminar o relacionamento para o companheiro ter a possibilidade de ser pai.

O jogador Cristiano Ronaldo celebrou o seu 40º aniversário rodeado da família Aveiro, o craque português comemorou em grande estilo. Cláudio Ramos comentou a mudança no visual de Georgina Rodríguez, companheira de Cristiano Ronaldo. O apresentador notou diferenças na aparência da modelo e os comentadores especularam sobre possíveis intervenções estéticas. Cláudio Ramos elogiou a postura de Georgina e destacou a sua influência positiva na vida do jogador. Cristina Ferreira mostra-se indignada com as notícias que circulam sobre João Palhinha e Patrícia Palhares questionando a paternidade do filho recém-nascido. A apresentadora critica a «estupidez» das pessoas que fazem estas afirmações sem conhecimento de causa. A conversa prossegue, abordando os rumores sobre a alegada traição de João Palhinha e a possibilidade de reconciliação do casal. Cláudio Ramos e os comentadores expressam a esperança de que o casal se reaproxime.