Dois às 10 - Débora Neves revelou a sua verdadeira intenção para com Hélder Teixeira

No «Dois às 10», a ex-concorrente Débora Neves esclareceu o tipo de relacionamento que tem com Savate e afirma que é apenas carinho e nada mais. A ex-concorrente do Big Brother - Desafio Final afirma que o Hélder é muito egocêntrico e não é o tipo de homem que procura, afirma que estava uma tensão muito grande dentro da casa e que se aproximou de Hélder apenas por brincadeira. Débora revela quem são os seus favoritos à vitória e afirma que Érica não merecia ganhar. Reunimos Luísa Castel-Branco, Zé Lopes e Cinha Jardim para analisarem a última gala do Big Brother - Desafio Final, uma noite de muitas surpresas e polémicas. Os nossos comentadores analisam relação entre Hélder Teixeira e Débora.

Cristina Ferreira confessa que o momento do «Dança com as Estrelas», que as pessoas mais gostaram foi a dança de Mel Jordão com Diogo Piçarra ao piano, a apresentadora elogia a participação de Liliana Filipa no «Dança com as Estrelas», a influencer deixou todos rendidos à sua kizomba.

Conhecemos a história de Rui Silva que conta que a mulher pôs fim à vida após ter feito desvio de mais de um milhão de euros. O nosso convidado conta que estavam casados há 25 anos e que nunca desconfiou de nada.

Na Atualidade, a repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso do regresso do Monstro do Barreiro. Entre 2012 e 2024 foram notificadas às autoridades mais de 50 situações relacionadas com Bruno Costa. Bruno Costa, apelidado «monstro do Barreiro», fez nas últimas semanas duas novas vítimas. As autoridades acreditam que existem muitas mais que, por vergonha ou medo, não denunciaram o homem de 35 anos, residente no Barreiro. Os nossos comentadores analisam este e outros casos.