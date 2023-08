Dois às 10 - Depois de dois AVC, Sara perdeu a memória e teve de reaprender a ler

Hoje às 10:05

No programa apresentado por Cláudio Ramos e Mafalda Castro, começamos a manhã conhecer a história de amor de Gilda e Tiago, Maria Raposos a vendedora mais conhecida do mercado de Vila Nova de Milfontes e o negócio de Susana Santos, cabeleira. Cláudia Marlene fala do lançamento do seu primeiro grande álbum. Na segunda parte, ficamos a conhecer a luta de Cidália Carvalho pelo filho Rafael que sofre de hiperatividade e Sara Nunes conta-nos como dois AVC mudaram a sua vida e a mente. Na última parte, os comentadores da «Atualidade» abordam os detalhes dos mais recentes crimes.