A manhã começou com o Dia de Feira, com testemunhos de quem vive do comércio nas feiras de norte a sul do país. Conhecemos percursos de trabalho duro, resiliência e paixão por uma profissão passada entre bancas e clientes fiéis.
Houve ainda espaço para um testemunho forte sobre uma gravidez ectópica que colocou a vida de Mafalda em risco.
O programa fechou com a história de Daniela, um percurso difícil, mas também de superação e esperança.
Dois às 10 - Depois de um namoro marcado pela violência, Daniela reencontrou o amor
Hoje às 09:50
