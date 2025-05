Dois às 10 - Depois de uma infância violenta e 8 perdas gestacionais, Ana é surpreendida em direto

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos abriram o programa com boa disposição e animação, dando início à chamada “festa do croquete”, que contou com a presença de Pedro Reis. O conhecido rosto dos eventos em Portugal surpreendeu a apresentadora ao revelar a sua idade.

A habitual rubrica «Conversas de Café» voltou a juntar Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco, para comentar os temas mais marcantes do mundo dos famosos. Em destaque estiveram o fim da relação entre Maria Cerqueira Gomes e Cayetano, o término do namoro entre Renata Reis e Maycon Douglas, o casamento de Sara Norte com Vasco Vala, e a polémica separação entre Jéssica Maria e Flávio Miguel, que gerou rumores de uma possível reconciliação com Joana Diniz.

Num registo mais sério e informativo, Cristina e Cláudio receberam Joana Brás para uma conversa sobre Perturbação Obsessivo-Compulsiva (POC). A convidada partilhou o impacto da doença na sua vida, ajudando a sensibilizar o público para uma condição ainda pouco compreendida.

O momento mais comovente do programa foi protagonizado por Ana, que deu um poderoso testemunho sobre a violência doméstica sofrida em criança, às mãos da mãe, após a morte do pai. Ana descreveu episódios marcantes da sua infância e partilhou, com coragem, como conseguiu reconstruir a sua vida.

A sua história de superação continuou com o relato de várias perdas gestacionais — oito no total — e do momento traumático em que perdeu um bebé após as águas rebentarem. Após anos de sofrimento, Ana e o marido encontraram a felicidade na adoção de uma menina de quatro anos, que transformou as suas vidas.

Emocionada, Ana foi surpreendida pela cirurgiã plástica Luísa Magalhães Ramos, que lhe ofereceu uma transformação de visual como forma de celebrar a sua coragem e dar-lhe um novo impulso na autoestima.

A advogada Suzana Garcia, o Inspetor-Chefe da PJ Vítor Marques

e a Psicóloga Vera de Melo, analisam os temas que marcaram a atualidade nesta quinta-feira, dia 8 de maio.