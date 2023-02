Dois às 10 - Depois de uma vida marcada pela violência, Cristina recuperou o sorriso

Hoje às 10:07

No programa apresentado por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, começamos a manhã com Mafalda Teixeira a preparar bolachas com o filho e as sobrinhas. Revemos também Rute Marques, após 11 anos afastada da televisão e terminamos a primeira parte com uma homenagem Roberto Leal. Na segunda parte, revemos Clara Ferraz uma menina que nasceu com problemas cardíacos. Uma história de sucesso após um apelo feito no programa, há vários meses. Cristina Oliveira conta-nos a sua história, enquanto vítima de violência doméstica e como perdeu todos os seus dentes. Na terceira parte os analisamos os detalhes dos mais recentes casos da atualidade, com especial atenção à jovem que acredita ser Maddie McCann.