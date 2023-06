Dois às 10 - Desesperada e com 10 quilos a menos, Susana aguarda por um diagnóstico

Hoje às 10:05

Ouvimos o testemunho de Susana Silva, que está à espera de um diagnóstico há 6 meses. A nossa convidada revela que perdeu 10 quilos, sente-se fraca, e que os médicos não lhe sabem dizer qual é o seu problema. Recebemos o pediatra Hugo Rodrigues, que esclarece as dúvidas de várias recém-mamãs. No segmento da cozinha, a influencer e natural chef Marta Caras Lindas, prepara um almoço saudável. Conhecemos Lúcio e Pedro, dois reclusos do estabelecimento prisional de Torres Novas, que trabalham numa horta de agricultura biológica da prisão. Um projeto também de cariz solidário e comunitário, pois todos os legumes são entregues a famílias carenciadas.