Dois às 10 – Diagnóstico de um tumor raro deixou Tatiana em choque e negação

Hoje às 10:05

No programa apresentado por Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, Luís Gomez fala da produção do videoclip musical em que faz par romântico com Ana Rita Cavaco. João Montez faz-nos uma visita para falar do seu novo livro que aborda a sua experiência como pai da Maria Luísa. Na segunda parte, ficamos a conhecer João Pinto que foi atropelado pelo «Rei dos catalisadores» e que, contra todas a espectativas, sobreviveu quase ileso. Ficamos também a conhecer a história de Tatiana Tertúlia que pensei em acabar com a própria vida durante uma fase de depressão, consequência da sua luta contra um tumor raro. Na terceira parte, os comentadores da «Atualidade» analisam os mais recentes crimes.