No “Dois às 10” desta manhã, conhecemos o noivo de Diana Dora, após o pedido de casamento. O programa levou os espectadores até Carapelhos, conhecida como a capital dos grelos.
Recebemos ainda o Padre Afonso, fenómeno nas redes sociais.
Houve destaque para o trabalho da Associação Sara Carreira, que apoia jovens a concretizar sonhos.
Conhecemos a história de Lurdes, que sofreu um AVC mas continua a cuidar da mãe e do padrasto.
E ouvimos o emocionante testemunho sobre Madalena, que deixou instruções às irmãs antes de morrer.
Dois às 10 - Diana Dora apresenta o noivo
Hoje às 09:50
No “Dois às 10” desta manhã, conhecemos o noivo de Diana Dora, após o pedido de casamento. O programa levou os espectadores até Carapelhos, conhecida como a capital dos grelos.