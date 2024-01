Dois às 10 - Diana Lopes dá a primeira entrevista após expulsão do Big Brother - Desafio Final!

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», damos as boas-vindas a Cristina Ferreira, que está de regresso, após as suas férias nas Maldivas. Recorde-se que a apresentadora assumiu publicamente os seu namoro com João Monteiro, irmão de Francisco Monteiro do «Big Brother. Os comentadores Zé Lopes e Cinha Jardim fazem o rescaldo da última gala do «Big Brother - Desafio Final». Recebemos Diana Lopes, a sétima concorrente expulsa do «Big Brother - Desafio Final». A nossa convidada faz um balanço do seu jogo. Ouvimos o testemunho de Cristina Carvalho que a partir de uma dor na perna direita, fez uma série de exames e o último, aos intestinos, revelou que tinha cancro. Após a sua luta contra o cancro, a nossa convidada perde o marido aos 45 anos.