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Dois às 10 - Diego foi o primeiro concorrente expulso do Big Brother Verão

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Diego foi o primeiro concorrente expulso do Big Brother Verão - TVI

O Dois às 10 começou a semana a comentar todos os momentos marcantes da segunda gala do Big Brother Verão. Na cozinha, avó e neto partilharam uma receita de família repleta de tradição.  O programa recebeu ainda Diego, o primeiro concorrente expulso do Big Brother Verão, que fez um balanço da sua experiência. A manhã contou também com o emocionante testemunho de Melissa, que perdeu a mãe e, pouco tempo depois, recebeu um diagnóstico de cancro. 
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