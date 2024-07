Dois às 10 - «Dilema»: Élvio Santiago foi o concorrente expulso este domingo!

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», reunimos Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Diana Lopes para comentarem tudo sobre a última Gala do «Dilema» em uqe Élvio Santiago foi expulso. Recebemos Ana Camacho, a vencedora de «Mistura Beirão», Ana ganhou um curso internacional de Advanced Bartending em Nova Iorque. A nossa convidada prepara um cocktail, em direto. Recordamos os melhores momentos de Élvio Santiago dentro da casa de «Dilema», o ex-concorrente revela porque aceitou o convite e faz balanço da sua participação no reality show. Conhecemos a história de Maria João, tem baixa estatura, mas nem por isso desistiu do sonho de ser mãe. Arriscou tudo e, apesar das dificuldades no último mês de gravidez e do parto complicado, nasceu o Gabriel. Maria partilha que já chegaram a achar que o filho era irmão dela.