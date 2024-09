Dois às 10 - «Dilema»: Marie foi a concorrente expulsa este domingo

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Marie fala sobre as acesas discussões que teve com David Diamond no «Dilema» e faz um balanço da sua participação. Por videochamada, conversámos com Ricardo Faria. Este reage à notícia que lhe mudou a vida. Depois de ter estado no programa das manhãs a pedir ajuda para continuar a viver, Ricardo conseguiu angariar o valor que precisava para fazer o tratamento para o cancro terminal que lhe foi diagnosticado. Os comentadores Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco fazem o rescaldo da última gala do «Dilema». Ouvimos o testemunho de Inês Marinho, que nos diz como foi lidar com o facto de ter visto a sua intimidade exposta na internet.