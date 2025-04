Dois às 10 - Dinis esclarece a sua filosofia de vida e faz desabafo

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Dinis foi entrevistado após a sua expulsão do Big Brother. Durante a conversa com Cláudio Ramos, Dinis revelou que a sua vida amorosa se transformou nos últimos anos, e confessou que a sua relação com uma «mulher perfeita» o ensinou a ter amizades com o sexo oposto. Dinis partilhou ainda a sua resposta a um hipotético regresso ao programa, revelando que «já comia» antes de entrar no reality show. Dinis, ex-concorrente do Big Brother, partilhou a sua experiência e os motivos que o levaram a participar no programa. Dinis explicou que a sua principal motivação era aprender a lidar com os seus problemas, algo que admitiu evitar na sua vida. O apresentador questionou Dinis sobre como reagiria se fosse expulso do programa e como lidaria com os problemas fora da casa. Dinis argumentou que, apesar da sua saída, o programa permitiu-lhe crescer e aprender a enfrentar as suas dificuldades. Dinis referiu que a sua participação no Big Brother foi uma experiência de aprendizagem e de autoconhecimento.

Débora Picoito partilhou a sua experiência com a espiritualidade. A taróloga revelou que adoeceu ao reter informações negativas durante as suas consultas. Através de meditações e mentorias, percebeu a importância de partilhar essas informações, mas de forma filtrada. Cláudio Ramos questionou-a sobre a sua fé e Débora confessou que sempre foi cristã, mas que encontrou no centro espírita uma visão mais abrangente da espiritualidade.

Diogo partilha a sua história de superação desde os 11 anos, quando a leucemia mudou o seu sonho de ser futebolista. Apesar do diagnóstico inicial de esclerose após sentir fortes dores nas costas, a persistência dos pais em procurar respostas levou ao diagnóstico correto no Hospital de São João. «Quando eu tinha 11 anos, eu gostava muito de jogar à bola e entretanto comecei a sentir-me mais dois fortes na coluna», recorda Diogo, descrevendo o início da sua jornada. A luta contra a leucemia foi árdua, com tratamentos intensivos e longos períodos de internamento. A fé inabalável da família e o apoio médico foram cruciais para superar os momentos mais difíceis. Diogo enfrentou a dor e os efeitos secundários da quimioterapia com resiliência, comunicando por gestos quando as feridas na boca o impediam de falar. A experiência transformadora ensinou-o a valorizar a vida e a encarar os desafios como batalhas a vencer. Hoje, Diogo inspira outras crianças a acreditarem na superação, mostrando que é possível vencer a leucemia e construir um futuro cheio de esperança.