Dois às 10 - Diogo Amaral está de regresso à TVI

Hoje às 10:05

No programa apresentado por Maria Botelho Moniz e Idevor Mendonça, começamos a manhã de forma animada com uma atuação de Elena Correia. Seguimos na companhia da Drª. Luísa Magalhães Ramos que nos fala sobre os vários procedimentos estéticos disponíveis para ajudar as mulheres a ficarem mais confiantes com os seus decotes. Terminamos a primeira parte com a taróloga Joana Dias e as suas previsões para agosto. Na segunda parte, damos as boas vindas de regresso à TVI a Diogo Amaral. Conhecemos ainda a história de Ana Paula Araújo, vítima de violência doméstica, que continua a ser perseguida mesmo após a separação do agressor. Na terceira para, os nosso comentadores analisam os mais recentes crimes da «Atualidade».