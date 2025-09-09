Dois às 10 - Diogo Bordin esclarece rumores que envolvem António Leal e Silva

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Hoje às 09:50
No «Dois às 10» de hoje começámos com a energia contagiante de Rosa Martins, a peixeira mais carismática de Santiago do Cacém, que partilhou connosco a sua história de vida e ensinou a preparar um delicioso arroz de tamboril. A nutricionista Iara Rodrigues esclareceu quais as frutas mais indicadas para começar o dia e desfez alguns mitos sobre alimentação. Recebemos também várias grávidas que partilharam sintomas, dúvidas e preocupações da gestação, num debate acompanhado pela psicóloga Iolanda Soares. Diogo Bordin esteve em estúdio para uma entrevista, onde falou sobre o fim da relação com Carolina Braga, os rumores que envolvem António Leal e Silva e os projetos profissionais que quer lançar em Portugal. Por fim, conhecemos a inspiradora história de Liliana Assunção, que após ser diagnosticada com mielite transversa ficou dependente de uma cadeira de rodas, mas que encara a vida com resiliência, gratidão e vontade de sonhar.

