Dois às 10 - Diogo Bordin projeta futuro em Portugal e fala de Carolina Braga

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos comentaram, com Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim, a estreia do «Big Brother Verão». Foram analisadas as personalidades e estratégias dos novos concorrentes, bem como as primeiras dinâmicas da casa. O programa contou ainda com a presença de Diogo Bordin, segundo classificado do «Big Brother 2025». Diogo falou sobre a sua experiência no jogo e o carinho do público. Também revelou pormenores sobre o romance com Carolina Braga.