No “Dois às 10” desta manhã, abriu-se o consultório dos “Doutores do Amor”, com histórias e dilemas de relações.
Foram discutidos temas como encontrar o amor depois dos 30 e com filhos e relações entre colegas de trabalho.
A psicóloga Susana Dias Ramos deu conselhos práticos para quem procura ou quer melhorar a vida amorosa.
O programa contou ainda com a atuação dos Menos é Mais, grupo brasileiro que animou a manhã.
Houve destaque para Diogo Carmona, que fez história, e uma reportagem sobre os bastidores da Presidência com Maria João Ruela.
Conhecemos também o caso de Inês, que esteve entre a vida e a morte após uma saída à noite.
Dois às 10 - Diogo Carmona faz história longe da televisão
Hoje às 09:50
No “Dois às 10” desta manhã, abriu-se o consultório dos “Doutores do Amor”, com histórias e dilemas de relações.