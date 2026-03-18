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Dois às 10 - Diogo Carmona faz história longe da televisão

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Diogo Carmona faz história longe da televisão - TVI

No “Dois às 10” desta manhã, abriu-se o consultório dos “Doutores do Amor”, com histórias e dilemas de relações.
Foram discutidos temas como encontrar o amor depois dos 30 e com filhos e relações entre colegas de trabalho.
A psicóloga Susana Dias Ramos deu conselhos práticos para quem procura ou quer melhorar a vida amorosa.
O programa contou ainda com a atuação dos Menos é Mais, grupo brasileiro que animou a manhã.
Houve destaque para Diogo Carmona, que fez história, e uma reportagem sobre os bastidores da Presidência com Maria João Ruela.
Conhecemos também o caso de Inês, que esteve entre a vida e a morte após uma saída à noite.

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