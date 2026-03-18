Dois às 10 - Diogo Carmona faz história longe da televisão

Hoje às 09:50

No “Dois às 10” desta manhã, abriu-se o consultório dos “Doutores do Amor”, com histórias e dilemas de relações.

Foram discutidos temas como encontrar o amor depois dos 30 e com filhos e relações entre colegas de trabalho.

A psicóloga Susana Dias Ramos deu conselhos práticos para quem procura ou quer melhorar a vida amorosa.

O programa contou ainda com a atuação dos Menos é Mais, grupo brasileiro que animou a manhã.

Houve destaque para Diogo Carmona, que fez história, e uma reportagem sobre os bastidores da Presidência com Maria João Ruela.

Conhecemos também o caso de Inês, que esteve entre a vida e a morte após uma saída à noite.