Dois às 10 - Diogo Trancoso dá a primeira entrevista, após a saída do «Big Brother»!

Hoje às 09:55

Recebemos Diogo Trancoso, um dos últimos concorrentes expulsos do «Big Brother». O ex-concorrente faz um balanço da sua participação e fala sobre o facto de ter várias restrições alimentares, mas não ter ainda recebido qualquer diagnóstico. No segmento da cozinha, Maria de Fátima Costa prepara uma receita de filhós de abóbora. A taróloga Joana Diz faz as previsões dos signos para o mês de novembro. Assistimos à atuação do cantor Rui Bandeira com o tema «Não sei de ti». Para celebrar o dia mundial da poupança, ensinmos os mais novos a poupar. Por fim, ouvimos o testemunho de Maria Inês, que vive com uma doença autoimune.