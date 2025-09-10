Dois às 10 - Dois às 10 – Entre a Medicina e a política: Manuel Pizarro partilha o seu percurso de vida

No «Dois às 10», o dia começou com as habituais "Conversas de Café", onde se comentaram os temas que marcam a atualidade. Na cozinha, Kina voltou a encantar com um irresistível vulcão de chocolate. Já no sofá, recebemos Manuel Pizarro, que falou sobre a sua paixão pela Medicina, pela política e pela cidade do Porto. A manhã terminou com a comovente história de Ana Bela e da filha Letícia, de apenas 17 anos, que deixou a adolescência para se dedicar a cuidar da mãe dependente.
