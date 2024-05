Dois às 10 - Dois às 10 - Matilde Reymão revelou pormenores dos bastidores de «Cacau»

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos as protagonistas de Cacau Matilde Reymão e Carolina Amaral, as atrizes fazem um balanço da experiência um mês depois do fim das gravações. Com a ajuda de Joca fizemos propostas de visuais com inspiração em Cacau e Sal. Fomos falar com crianças dos cinco aos dez anos, para descobrir o que mudavam no mundo. Os temas mais abordados foram a guerra, a fome, o bullying e o ambiente. Descobrimos também que super-heróis gostavam de ser para salvar o mundo. Recebemos a família do concorrente do «Big Brother 2024» João Oliveira. Pai, irmã e sobrinha comentam Curva da Vida de João. Conhecemos a história de Maria Teresa Silva. Teresa diz que começou «a lutar na vida» quando a avó morreu. Os pais estavam emigrados em França e foi a avó que a criou. Diz que os melhores anos da vida foram até aos 9 anos. Saiu da escola aos 14 anos e foi para a costura onde diz ter aprendido muito. Aos 12, 13 anos não se sentia bem com o corpo, fez dieta para emagrecer, mas nunca resultou. Casou aos 20 anos e depois de ser mãe engordou muito, chegou aos 120kg. Hoje aos 55 anos quando se olha ao espelho diz ver uma mulher triste, velha, com um ar cansado. Diz ter perdido muitos anos de vida a cuidar dos outros e muitas vezes com ingratidão. Perdeu a vontade da vida de tudo, e agora disse basta. Maria teresa submeteu-se a uma extraordinária transformação que deixou Cláudio Ramos sem palavras com a revelação do antes e depois. Conhecemos a história do pequeno Miguel pela voz da mãe Jéssica Oliveira. O Miguel foi um bebé muito planeado, tudo correu muito bem durante a gravidez. Mas ainda era recém nascido quando a mãe percebeu que algo não estava certo. Jéssica veio hoje partilhar a história deste pequeno guerreiro que recebeu o diagnóstico de atrofia muscular espinhal.

Damos início à «Atualidade» com imagens de um polícia a dar duas cabeçadas a motorista abordado por ter tuk tuk mal estacionado. O repórter Pedro Ramos Bichardo informa, em direto, durante a «Atualidade» que tia esfaqueada pelo sobrinho não resistiu aos ferimentos e faleceu. A avó continua a lutar pela vida. O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de um homem detido, 26 anos, depois de matar jovem a tiro. A repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso de uma mulher violenta que agrediu a tia de 90 anos, populares assistiram à agressão. Os nossos comentadores analisam os casos.