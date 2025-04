Dois às 10 - Dor mistério - Problemas de saúde sem diagnóstico

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Carolina revela como uma doença sem diagnóstico roubou a sua adolescência. Desde os 15 anos, enfrenta crises de diarreia e cólicas intensas, que a obrigaram a mudar radicalmente os seus hábitos alimentares e sociais. A jovem recorda o pânico de não ter uma casa de banho por perto, especialmente durante as viagens de comboio para a faculdade. A incerteza do diagnóstico pesa sobre a sua vida, limitando as suas interações e gerando um sentimento de isolamento. Apesar dos desafios, Carolina demonstra uma força admirável, focando-se nos estudos e na busca por uma vida plena. Cláudio Ramos destaca a importância de dar visibilidade a estas histórias, esperando que o testemunho de Carolina possa inspirar outras pessoas que enfrentam situações semelhantes. A apresentadora comenta sobre a aparência saudável de Carolina, contrastando com a realidade da sua doença, e questiona como se vivem 10 anos nesta situação. Carolina explica como a doença a fez crescer mentalmente e lutar para concluir os seus objetivos, apesar das limitações impostas.

Dora partilha a sua jornada exaustiva em busca de um diagnóstico para a dor crónica que a atormenta há dois anos. A história de Dora destaca a frustração de viver com uma condição médica não identificada, onde cada dia se torna um desafio. A dor, que teve início num simples dedo do pé, transformou-se num problema complexo que afeta várias partes do seu corpo. A dificuldade em encontrar um diagnóstico não só agrava o sofrimento físico, mas também o emocional, levando a um sentimento de isolamento e incompreensão. A participação de Dora no programa visa sensibilizar para a realidade das dores crónicas e a importância de um acompanhamento médico adequado e compassivo.

Pedro Moreira desmistifica a ideia de que emagrecer exige horas de ginásio e dietas restritivas. O personal trainer explica como adapta o treino e a nutrição online às necessidades de cada pessoa, permitindo que mães com vidas agitadas alcancem os seus objetivos sem abrir mão da sua rotina. Liliana, uma cliente de Pedro Moreira, é a prova de que é possível emagrecer e tonificar o corpo mesmo com uma vida familiar e profissional exigente. A chave para o sucesso está no equilíbrio, na flexibilidade e na consciência das porções. «É importante, principalmente numa fase inicial», explica Pedro, referindo-se à importância de pesar os alimentos para perceber as porções ideais. A abordagem de Pedro Moreira inspira outras mulheres a acreditarem que é possível transformar o seu corpo e a sua saúde sem sacrifícios extremos, mostrando que o treino e a nutrição online podem ser a solução ideal para quem tem pouco tempo disponível.