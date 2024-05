Dois às 10 - Drª. Cristina Ferreira e o Drº. Cláudio Ramos abrem consultório sentimental

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», começamos com consultório sentimental com a Drª. Cristina Ferreira e o Drº. Cláudio Ramos, recebemos a sexóloga Susana Dias Ramos para esclarecer todas as dúvidas sobre amor, relacionamentos e romance. Conhecemos a história de vida de Rita Ferreira. A nossa convidada conta que perdeu o marido há pouco mais de um mês. Luís tinha sido diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica mas, Rita nunca perdeu a esperança, até ao dia em que Luís morreu, aos 43 anos.

Na «Atualidade», os nossos comentadores analisam os últimos desenvolvimentos no caso José Castelo Branco.