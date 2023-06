Hoje às 10:05

No «Dois às 10», recebemos o Dr. Fernando Póvoas onde contou o episódio de enfarte que sofreu. Para além disso, Maria Eduarda, mãe de filho toxicodepente, esteve presente no programa, onde contou toda a história do filho, que começou a consumir drogas a partir dos 15 anos e a situação alastrou-se, para pior.