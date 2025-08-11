Dois às 10 - Eduardo Ferreira reage à expulsão no «Big Brother Verão» e fala de Marco Paulo

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos receberam Gonçalo Quinaz, Adriano Silva Martins e Cinha Jardim para comentarem tudo sobre a gala do Big Brother Verão.
Foi Eduardo Ferreira quem foi o concorrente expulso e, por isso, foi nosso convidado para fazer o balanço da experiência. Falou, ainda, do facto de ser herdeiro de Marco Paulo e de muitas notícias que surgiram.
Conhecemos ainda a filha bebé de Miguel Moura, o jovem cantor que foi pai este ano.
Ainda houve tempo para conhecer a história de Joana, que venceu dois cancros em quatro anos.