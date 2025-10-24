Dois às 10 - Eduardo Ferreira recorda Marco Paulo, um ano após a morte do cantor

Hoje às 09:50

O “Dois às 10” desta sexta-feira foi marcado pela homenagem a Marco Paulo, mas antes, o programa começou com Jéssica Vieira, Rita Almeida e Daniel Pereira a comentarem os momentos mais intensos da semana na “Secret Story 9”.

Em dia de homenagem, Marco Paulo foi recordado com carinho pelo amigo e herdeiro Eduardo Ferreira, um ano após a sua morte.

O cantor Clemente também marcou presença e emocionou ao interpretar alguns dos maiores sucessos de Marco Paulo.

Os atores Carla Vasconcelos e Rodrigo Paganelli apresentaram a sua nova peça de teatro e partilharam bastidores e curiosidades.

Um programa cheio de música, memórias e conversa animada.