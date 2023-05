Dois às 10 - Elisabete Moutinho, da «Casa dos Segredos», anuncia gravidez e revela nome do bebé

Hoje às 10:05

No programa apresentado por Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, começamos a manhã com os concelhos conjugais da terapeuta Susana Ramos dias. Elisabete Moutinho, ex-concorrente «Casa dos Segredos 5», fala gravidez da primeira filha com o companheiro Pedro Pinto. Na segunda parte, conhecemos a história de Catarina Rogado contra um linfoma e as dificuldades que Mafalda Martins e o marido enfrentam para garantir qualidade de vida ao filho que sofre de uma doença grave. Na terceira parte, os comentadores da «Atualidade» analisam dois crimes de contornos chocantes e macabros.