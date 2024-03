Dois às 10 - Elma Aveiro abre o coração e fala da família

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Elma Aveiro, livre e independente, celebrou recentemente o seu 50º aniversário e afirma que se sente como se tivesse 30 anos, afirma que nunca recorreu a cirurgias e conta como cuida da sua imagem. A irmã de Cristiano Ronaldo faz afirmação sobre o futuro do irmão e confessa que ele é «uma dádiva de Deus». Elma afirma que Cristiano Ronaldo ajuda a família e não teria sentido se não o fizesse. A nossa convidada conta que tem o coração aberto ao amor e revela como é o seu ideal de homem. A empresária fala sobre a morte do pai e como foi difícil superar a dor da perda. Diogo Amaral revela pormenores do pedido de casamento de Jessica Athayde, no passado mês, nas Maldivas. O ator afirma que é um romântico e que chegou a soltar uma lágrima de emoção. Diogo Amaral confessa que o casamento fazia parte dos planos do casal mas o pedido foi completamente inesperado. Conhecemos a história de Diana Ginja. Diana recorda os episódios de bullying que sofreu, os colegas ofendiam-na e ela refugiou-se na escrita. A nossa convidada é autora do livro «Beliscaram a minha felicidade». Conhecemos também a história de Rafael que se refugiou na música para ultrapassar o bullying que sofria na escola.

Na «Atualidade», partilhamos o testemunho de Stephanie que diz que o ex-companheiro lhe rastreou o telemóvel e a impediu de ter amigos. relata agressões durante a gravidez e afirma que perdeu o bebé por causa das das agressões. A mulher diz o tribunal desprotege os direitos do filho e ignora a violência doméstica, diz-se obrigada a conviver com o agressor. A repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso de um homem que violou alunos, de 13 e 12 anos, durante várias horas. Depois de violar as crianças com uma arma apontada ameaçava-os de morte se contassem o sucedido. Os nossos comentadores analisam caso de padre que usou fiéis falecidos para enganar a Segurança Social.