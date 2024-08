Dois às 10 - Em 2009, parou o país e agora regressou à televisão para conversa emocionante

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recordamos um caso que, em 2009, parou o país: um menino de apenas 8 meses que foi queimado com água a ferver e a quem os médicos deram apenas três meses de vida. Rafael foi um herói, sobreviveu, batalhou por uma vida melhor e, 15 anos depois, conta-nos como está. Cristina Ferreira e Cláudio Ramos recebem ainda Xana Carvalho que dá a primeira entrevista depois de ter sido expulsa do «Dilema».