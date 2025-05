Dois às 10 - Em 24 horas, Paula perdeu o pai e a filha

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos recebem Paula Matias que partilha a sua experiência de luto, revelando que ainda não conseguiu lidar com a ausência da filha. A dor é constante e a ideia de que «o tempo vai curando» não se aplica à sua realidade. Paula perdeu o pai e a filha num espaço de 24 horas e recorda com carinho os momentos partilhados e a forma como a filha aproveitava cada instante. A história de Paula é um testemunho de força e resiliência, mostrando que o luto é um processo individual e que não há um tempo certo para superar a dor.

Jéssica Rodrigues e Patrícia Sampaio partilharam as suas histórias de sucesso no desporto. Jéssica, campeã mundial júnior em patinagem no gelo, e Patrícia, campeã europeia de judo, falaram sobre a emoção de representar Portugal e ouvir o hino nacional.

O médico cardiologista Pedro Rio, a ginecologista-obstetra Joana Félix e o gastroenterologista Ricardo Veloso, falam sobre os alimentos que ajudam a prevenir certas doenças.

Tiago partilha um relato impressionante de agressões físicas e psicológicas perpetradas pela sua ex-companheira. A história, marcada por episódios de violência e manipulação, levanta questões importantes sobre a violência doméstica contra homens. Tiago descreve como a situação escalou, culminando na decisão de procurar ajuda e sair de casa.

A advogada Suzana Garcia, o Inspetor-Chefe da PJ Vítor Marques

e a Psicóloga Vera de Melo, analisam os temas que marcaram a atualidade nesta terça-feira, dia 6 de maio.