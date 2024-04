Dois às 10 - Em análise a entrevista que está a gerar polémica

Hoje às 09:55

Em «Conversas de café», partilhamos um pouco da entrevista de Márcia Soares à revista «Cristina», a ex-concorrente do «Big Brother» assume que gosta de Francisco Monteiro. Cristina Ferreira conta que Francisco Monteiro tem muito respeito por Márcia. Cristina Ferreira afirma que mais valem estar calados do que inventarem barbaridades e escreverem coisas que magoam as pessoas. Cristina Ferreira revela que as notícias que saíram na imprensa sobre as suas últimas férias foram todas falsas. Partilhamos imagens inéditas do casamento civil de Bruna e Bernardo, na Madeira. Os nossos comentadores riem à gargalhada com a entrada da noiva e o lançar do bouquet. Partilhamos imagens da entrevista de José Castelo Branco a Manuel Luís Goucha. Cristina Ferreira elogia José castelo Branco e afirma que lhe tem muito respeito.

Na «Atualidade», os nossos comentadores analisam caso de um homem que abusou da filha, de oito anos, após sair da cadeia. O ex-recluso estava em prisão preventiva mas voltou para casa com pena suspensa. O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de um homem esfaqueado por se recusar a servir um café após o fecho do estabelecimento. Os nossos comentadores analisam caso de agente de PSP que matou suspeito regressa ao trabalho sem arma. Os nossos comentadores analisam caso de assistente de hospital que terá abusado de doentes internadas. O hospital abriu um processo disciplinar ao funcionário detido por abusos sexuais.