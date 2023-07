Dois às 10 - Em apenas cinco meses, Luís Galo perdeu a mulher e a filha

Hoje às 10:05

No programa apresentado por Maria Botelho Moniz e Claúdio Ramos, começamos a manhã a conhecer dupla de irmãos gémeos que estão juntos em negócios, ouvimos a irmãs «Twiin» a cantar e acabamos a primeira parte com uma deliciosa açorda alentejana feita por Miguel e André. Na seguna parte, recebemos Sónia Costa que nos fala da aparatosa queda que deu durante um espetáculo e que a obrigou a uma cirurgia ao braço. Conhecemos ainda a história de Luís que em menos de um ano perdeu as duas mulheres da sua vida. Na terceira para, os nosso comentadores analisam os mais recentes crimes da «Atualidade».