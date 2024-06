Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos recebem Firmino e Vera Silva, pais de André Silva, concorrente do «Big Brother 2024» que refletem sobre a prestação do filho e recordam emocionados momento que marcou as suas vidas, ao sobreviverem por um triz. Jéssica Dias e Filipa Bexiga partilham ainda os seus testemunhos de depressão pós-parto.