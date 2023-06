Dois às 10 - Enfermeira Teresa procura dar vida aos dias das crianças em estados terminais

Hoje às 10:05

Recebemos Teresa Fraga, uma enfermeira admirada por todos que trabalham consigo na «Casa do Kastelo», uma instituição que passa por prestar cuidados paliativos pediátricos. Conhecemos a história de superação de Pedro Felício, que aos 17 anos perdeu uma perna. Após um longo processo de aceitação da sua prótese, o nosso convidado vai agora percorrer 200 Km de bicicleta. Nas «Conversas de Café», Cinha Jardim, Merche Romero e Gonçalo Quinaz comentam as mais recentes notícias do mundo dos famosos. No segmento da cozinha, pai e filho preparam um pequeno-almoço saudável e delicioso.