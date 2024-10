Dois às 10 - Engravidou 12 vezes, mas até hoje não conseguiu concretizar o sonho de ser mãe

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», conhecemos a história de Carla e Sérgio, sonham ser pais e Carla já chegou a estar grávida mais de dez vezes, mas até agora nenhuma das gravidezes vingou.

Recebemos Ricardo Costa, foi o primeiro da família a concluir um curso superior, caminho que o levou a ser líder do Grupo Bernardo da Costa, um negócio que começou por ser de instalações elétrica e que hoje é composto por 11 empresas. Ricardo Costa é uma personalidade de destaque no meio empresarial. É marido da Catarina, pai da Carolina e do Bernardo e irmão do Fernando que teve a infelicidade de perder em 2022, o seu companheiro de vida e dos negócios a quem dedicou o livro «A felicidade é lucrativa».

Recebemos o pediatra Manuel Magalhães para esclarecer todas as dúvidas sobre a chegada do frio e como prevenir as infeções respiratórias mais comuns em crianças nesta altura do ano.

Mariana Chaves, a nutricionista partilha dicas de alimentação para reforçar a vitamina C e combater gripes e constipações.

Leonor Girão, a dermatologista partilha dica importante para passar o creme no corpo após o banho e fala da importância de uma pele hidratada no inverno.