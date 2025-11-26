Dois às 10 - Entrevista a Bruno Simão depois da desistência do «Secret Story 9»

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Ana Duarte contou todos os detalhes da reconciliação com Diogo Barosa, após o fim da relação de dez anos.

O programa recebeu também os responsáveis do Wonderland Lisboa, que revelaram as novidades da 10.ª edição do evento.

Carlos Moedas mostrou o lado mais pessoal da sua vida, recordando a infância no Alentejo e a ascensão na vida pública. Bruno, segundo desistente do «Secret Story 9», explicou o que o levou a abandonar o jogo numa semana de grande pressão. Partilhou ainda como viveu a experiência por dentro e como encara hoje o percurso no reality show.